Espert será indagado hoy en la causa que lo vincula con Fred Machado por presunto lavado de activos

El ex diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza) está citado para declarar este martes ante la justicia para ser indagado en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, a raíz de haber recibido USD 200.000 de una cuenta perteneciente a Federico “Fred” Machado.

Espert, quien renunció a ser candidato en 2025 al hacerse pública su relación con Machado y el cobro de ese dinero, debe presentarse por primera vez ante la Justicia, y la convocatoria está pautada para las 10.30 ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, confirmaron fuentes judiciales.

El ex legislador recibió una transferencia de USD 200.000 en una cuenta bancaria a su nombre en los Estados Unidos, que fue girada por la compañía Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Machado.

Machado se encuentra detenido en una cárcel de Texas, Estados Unidos, y aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude, para no ser juzgado por narcotráfico, un delito que en caso de ser condenado acarrearía una pena mínima de 10 años de prisión.

En la causa a cargo de juez Mirabelli aparecen además como imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza SA, la sociedad que Espert armó con su esposa, María de las Mercedes González.