El turismo de cruceros en Grecia está llegando al límite

Por la congestión prevista el 26 de agosto en el puerto griego de Corfu, la naviera Princess Cruises ha modificado el itinerario del Sun Princess, donde están programados seis cruceros con capacidad para más de 13.000 pasajeros. El cambio afecta a una salida de siete noches entre Atenas y Barcelona y refleja cómo una jornada de alta ocupación portuaria puede alterar la planificación de las navieras.

Princess Cruises ha sustituido la escala prevista en Corfú por una visita a Taranto, en Italia, dentro de la salida del Sun Princess programada para el 22 de agosto. El itinerario conecta El Pireo, puerto de Atenas, con Barcelona, con paradas en varios destinos del Mediterráneo.

El Sun Princess opera durante el verano en Europa con itinerarios por el Mediterráneo que pueden combinarse en viajes de mayor duración. En esta salida, además de la escala modificada, el programa mantiene escalas previstas en Santorini, Messina y Bar, en Montenegro, antes de finalizar en Barcelona.

La compañía ha atribuido el cambio a la congestión prevista en Corfú y ha informado a los pasajeros de que reembolsará las excursiones contratadas para esa escala a través de sus canales oficiales. La oferta de actividades en Taranto se actualizará próximamente.

Más de 13.000 pasajeros previstos en Corfú

El 26 de agosto, Corfú tiene programada la llegada de seis cruceros de cuatro compañías distintas: el Mein Schiff 4, de TUI Cruises; el MSC Armonia y el MSC Fantasia, de MSC Cruceros; el Norwegian Gem y el Norwegian Pearl, de Norwegian Cruise Line; y el Viking Star, de Viking. Según la programación de CruiseTimetables, esos buques suman una capacidad estimada de 13.400 pasajeros.

De haberse mantenido también la escala del Sun Princess, con capacidad para 4.300 pasajeros, el volumen potencial en el puerto habría rondado los 17.700 cruceristas en una sola jornada.

No es un caso aislado en Grecia

El cambio no es un caso aislado en la operativa reciente de cruceros en Grecia. Princess Cruises ya ajustó itinerarios del Sun Princess en 2025 por congestión portuaria, con sustituciones de Santorini por Creta y Mykonos. En la misma temporada, Norwegian Cruise Line retiró varias escalas del Norwegian Epic en Corfú, mientras que Celebrity Cruises acortó varias horas una visita del Celebrity Ascent a Santorini por congestión portuaria.