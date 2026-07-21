El petróleo otra vez supera los US$90

El precio del petróleo superó los US$90 este martes ante una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

El barril de Brent sube 1,9% al promediar los negocios de este martes y se ubica en U$S91.

El nuevo repunte del petróleo es uno de los problemas que afronta el Gobierno nacional, dado que apuntala las expectativas de un nuevo aumento del precio de los combustibles.

Aunque, en caso de concretarse se complicaría el proceso de desinflación que pretende el gobierno.