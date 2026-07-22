El Museo de Puerto Madryn celebra sus primeros 30 años
El Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn celebra sus 30 años con una propuesta especial diseñada para el receso invernal. Durante julio, vecinos y turistas podrán participar de distintas actividades que incluyen charlas de divulgación, conversatorios y encuentros destinados a fortalecer el vínculo entre el museo, los artistas y la comunidad.
La programación comenzará el sábado 18 de julio, a las 18:30 horas, con una charla organizada en el marco del “Día Mundial de la Escucha”. La actividad estará a cargo del artista Juan Manuel Patricio y el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU).
Cabe destacar que la fecha conmemora el nacimiento del compositor, investigador y educador canadiense Raymond Murray Schafer (1933-2021), creador del concepto de paisaje sonoro (soundscape) y referente fundamental de la ecología acústica. La propuesta invita a reflexionar sobre la importancia de la escucha en la vida cotidiana y su relación con el ambiente sonoro.
Las propuestas continuarán el sábado 25 de julio a las 18 horas, con el conversatorio “Ser parte de la colección”, un encuentro con artistas cuyas obras integran el patrimonio del MuMA y forman parte de la exposición Territorio compartido. La iniciativa busca compartir experiencias, recorridos y reflexiones sobre la producción artística y el valor de integrar la colección del museo.
Como cierre de los festejos por el aniversario, el lunes 27 de julio, a las 14.30 horas, se realizará una actividad conjunta con el Centro Cultural del barrio San Miguel. En esta oportunidad, estudiantes de la Escuela para Jóvenes y Adultos 607 participarán de una jornada especialmente pensada para conocer la historia del museo, su patrimonio y su rol como espacio público de encuentro, aprendizaje y creación.