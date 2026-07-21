El incendio en España ya es el más grande de la historia de la región de Castilla-La Mancha

El fuego iniciado el pasado jueves en La Mierla, Guadalajara, sigue ardiendo fuera de control. Ha arrasado 26.000 hectáreas, lo que le convierte en el más grande de la historia de la región española de Castilla-La Mancha, por delante del fuego que calcinó 13.000 hectáreas y acabó con la vida de 11 personas en 2005 en La Riba de Saelices.

Sin control

El perímetro del incendio se extiende ya más de 120 kilómetros y se espera que siga avanzando en las próximas horas.

Hay una treintena de municipios desalojados, mientras que el director del dispositivo de Infocam, Juan José Fernández, confesó que el incendio está muy lejos de ser controlado.

Las llamas, reconocía Fernández, están cruzando cortafuegos de hasta 40 metros de longitud y los focos que se están reactivando en algunas zonas impiden tener “un control de frente continuo”.

Las consecuencias son imprevisibles. El incendio dejará una profunda huella ecológica, pero también social y económica en la Sierra Norte de Guadalajara, una joya natural de 117.000 hectáreas donde sus vecinos viven de la ganadería extensiva y del turismo de naturaleza.