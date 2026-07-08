El Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán

Como cada año, la Casa Histórica en Tucumán será el epicentro de los actos oficiales por el Día de la Independencia y recibirá a miles de argentinos que se acercarán a compartir una de las fechas más significativas del calendario patrio. La celebración combinará las tradicionales ceremonias protocolares con propuestas artísticas y culturales abiertas al público.

Las actividades comenzarán el miércoles 8 de julio por la tarde con espectáculos musicales, intervenciones artísticas y propuestas para toda la familia en los alrededores de la Casa Histórica.

A la medianoche se realizará la tradicional Vigilia de la Independencia, con la interpretación del Himno Nacional Argentino y el acto principal, que contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; además de autoridades nacionales, miembros del Gabinete Nacional, autoridades provinciales y municipales, representantes de los poderes del Estado, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuerpo diplomático y referentes de distintos ámbitos de la vida institucional, educativa, cultural y religiosa del país.

Acto oficial

El jueves 9 de julio continuarán las actividades con la ceremonia oficial, el tradicional Tedeum y el desfile cívico-militar, junto con una programación cultural que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de propuestas pensadas para celebrar nuestra historia, nuestra identidad y los valores que dieron origen a la Nación.

Monumento histórico

La Casa Histórica de la Independencia constituye uno de los monumentos más emblemáticos del país. En este edificio, el 9 de julio de 1816, el Congreso General Constituyente declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, marcando el nacimiento de una Nación libre. Actualmente funciona como Museo Nacional de la Independencia y preserva uno de los patrimonios históricos más importantes de la Argentina.

En ese marco, la Secretaría de Cultura de la Nación desarrolla de manera permanente tareas de preservación, conservación y puesta en valor de este Monumento Histórico Nacional, garantizando las condiciones necesarias para resguardar su patrimonio y acercar su historia a millones de argentinos y visitantes. Cada 9 de Julio, la Casa Histórica vuelve a convertirse en el escenario donde la Nación celebra uno de los hitos fundacionales de su identidad y reafirma los valores de libertad, soberanía y unidad que dieron origen a la República.