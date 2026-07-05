Detenido tras una persecución en Puerto Madryn

Un joven de 19 años fue detenido en Puerto Madryn luego de protagonizar una peligrosa persecución al escapar de un control de tránsito y conducir a alta velocidad por distintas calles de la ciudad, incluso en contramano.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:10, cuando efectivos policiales que realizaban controles junto a personal de Tránsito Municipal detectaron una Renault Kangoo circulando a gran velocidad y efectuando maniobras peligrosas sobre el boulevard Brown, a la altura del monumento al Indio Tehuelche.

Al recibir la orden de detenerse, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga. Durante la persecución recorrió boulevard Brown, Guardacosta Río Iguazú, Hansen, Juan B. Justo, Triunvirato y Manuel T. de Alvear, para luego ingresar en contramano por calle Azcuénaga en dirección este hasta llegar a Mitre.

Finalmente, efectivos de la División Canes lograron localizar e interceptar el vehículo en la intersección de Lavalle y Marcos A. Zar, donde procedieron a la aprehensión del conductor, identificado como Martín Máximo G., de 19 años.

Tras ser detenido, el joven se negó a someterse al test de alcoholemia. Como consecuencia, las autoridades secuestraron la Renault Kangoo y trasladaron al conductor a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.