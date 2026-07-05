CONTROL DE ALCOHOLEMIA - DETENIDO - PERSECUCIÓN - PUERTO MADRYN

Detenido tras una persecución en Puerto Madryn

Un joven de 19 años fue detenido en Puerto Madryn luego de protagonizar una peligrosa persecución al escapar de un control de tránsito y conducir a alta velocidad por distintas calles de la ciudad, incluso en contramano.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:10, cuando efectivos policiales que realizaban controles junto a personal de Tránsito Municipal detectaron una Renault Kangoo circulando a gran velocidad y efectuando maniobras peligrosas sobre el boulevard Brown, a la altura del monumento al Indio Tehuelche.

Al recibir la orden de detenerse, el conductor hizo caso omiso y emprendió la fuga. Durante la persecución recorrió boulevard Brown, Guardacosta Río Iguazú, Hansen, Juan B. Justo, Triunvirato y Manuel T. de Alvear, para luego ingresar en contramano por calle Azcuénaga en dirección este hasta llegar a Mitre.

Finalmente, efectivos de la División Canes lograron localizar e interceptar el vehículo en la intersección de Lavalle y Marcos A. Zar, donde procedieron a la aprehensión del conductor, identificado como Martín Máximo G., de 19 años.

Tras ser detenido, el joven se negó a someterse al test de alcoholemia. Como consecuencia, las autoridades secuestraron la Renault Kangoo y trasladaron al conductor a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

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