Detenido tras ser detectado por las cámaras de seguridad de un comercio

Un hombre de 29 años fue detenido este lunes por la noche luego de ingresar con fines de robo al comercio «Tricasur», en Comodoro Rivadavia.

El procedimiento se inició cerca de las 19:50, cuando la propietaria del local advirtió, mediante el sistema de cámaras de vigilancia y sensores de movimiento, la presencia de personas sobre el techo del establecimiento y dio aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional Segunda inspeccionaron el inmueble junto a la dueña y encontraron oculto al sospechoso en un sector destinado a depósito.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron una mochila negra que contenía 6,425 kilogramos de cobre y 6.700 pesos en efectivo. Posteriormente, se constató que el cobre había sido sustraído del depósito del comercio y que el dinero provenía de la caja registradora ubicada en la planta baja.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación del hecho.