Desde la ONU alertan por la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, deploró las nuevas medidas que restringen las libertades civiles y políticas en Nicaragua y advirtió que profundizan la erosión del Estado de derecho y del espacio democrático en el país.

Türk reaccionó a las declaraciones del copresidente Daniel Ortega, quien anunció la posibilidad de impulsar nuevas leyes que impedirían participar en las elecciones a personas y grupos con posiciones políticas discrepantes. El Alto Comisionado alertó de que una medida de este tipo supondría un nuevo obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos de la población.

“El espacio cívico está prácticamente cerrado. La expresión independiente de ideas u opiniones se reprime de forma sistemática”, subrayó su portavoz, Marta Hurtado.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también denunció que, a comienzos de este mes, el Gobierno revocó de forma repentina las credenciales de varios abogados, sin ofrecer una base jurídica ni una explicación oficial. Además, recordó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente por motivos políticos.

Según Türk, estos hechos reflejan un contexto de restricciones cada vez más severas a las libertades fundamentales, mientras el poder continúa concentrándose bajo la copresidencia. También señaló que el partido gobernante mantiene el control del Parlamento, de todos los municipios y de los consejos regionales de la Costa Caribe.

Represión contra la iglesia y la sociedad civil

El Alto Comisionado manifestó además su preocupación por las denuncias sobre la represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas. En ese sentido, pidió información sobre el destino y el estado de salud del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, detenido el pasado 29 de junio y cuyo paradero sigue sin conocerse oficialmente.

La Oficina de Derechos Humanos también se hizo eco de informes de organizaciones de la sociedad civil que denuncian que numerosas concesiones mineras y extractivas han sido otorgadas en territorios indígenas sin consultas adecuadas ni el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.

Llamamiento a restablecer el Estado de derecho

Volker Türk instó a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar un trato digno a quienes permanecen privados de libertad, conforme a las obligaciones internacionales del país. Asimismo, pidió reabrir el espacio cívico, restablecer el Estado de derecho y asegurar que todas las personas, independientemente de su posición política, puedan ejercer plenamente sus derechos, incluido el de votar y presentarse a cargos públicos.

En su encuentro habitual con la prensa, el portavoz del Secretario General de la ONU, Stephane Dujarric, señaló que las autoridades tienen la responsabilidad de defender los derechos humanos y garantizar que todos los ciudadanos puedan participar libre y seguramente en la vida pública, entre otras cosas ejerciendo su derecho al voto en elecciones que garanticen la libre expresión de la voluntad del electorado.