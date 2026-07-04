Confirmaron el primer caso de hantavirus en Santa Fe

En las últimas horas confirmaron el primer caso de hantavirus en la provincia de Santa Fe, se trata de un hombre de 51 años del departamento de San Lorenzo que trabaja en la zona de islas y debió ser internado.

El paciente permaneció 11 días internado en el Hospital Granaderos a Caballo, donde fue asistido en sala de clínica sin requerir traslado a una unidad de terapia intensiva.

En tanto, el hombre presentó una evolución favorable, recibió el alta médica el 19 de junio pasado y continúa recuperándose en su domicilio, según indicó La Lupa Medios que añadió que las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán para determinar la serología del virus.

Por su lado, el director del Hospital Granaderos a Caballo, Andrés Lanaro, precisó al citado medio que «lo más probable es que la cepa que haya tenido el paciente sea la cepa Pampeana».

Mientras tanto, continúa en estudio la confirmación definitiva y Lanaro explicó también que esa variante no presenta registros de transmisión entre personas, a diferencia de la cepa de los Andes.

En Santa Fe, continúa la vigilancia

Tras el caso confirmado y, si bien los datos oficiales muestran una disminución en la cantidad de casos respecto del mismo período del año pasado, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia debido a la gravedad que puede presentar esta enfermedad, cuya principal vía de transmisión está vinculada al contacto con roedores silvestres infectados.

Desde el Ministerio de Salud de Santa Fe indicaron que se habían notificado 309 casos sospechosos, pero que el del citado paciente es el primero confirmado en 2026 y las autoridades destacaron que el número de casos registrados es menor en comparación con el mismo período de 2025, cuando ya se habían confirmado seis contagios.

Para prevenir el hantavirus es fundamental evitar el contacto con roedores y sus secreciones, impidiendo que ingresen o hagan nidos en las viviendas, mientras que es importante en las viviendas sellar orificios en puertas, paredes y cañerías, y mantener el entorno limpio y ordenado.

En tanto, en el hogar y zonas rurales, se aconseja limpiar superficies con lavandina diluida, humedecer el piso antes de barrer para no levantar polvo y mantener huertas y leña a más de 30 metros de las casas, además de cortar pastos y malezas cercanos.