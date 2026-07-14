Cómo funcionaría el plan de Trump de cobrar peaje en el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos cobrará una tasa del 20 por ciento sobre la mercancía que pase por el estrecho de Ormuz, a pesar de que su propio gobierno considera que dichas tasas violan el derecho internacional.

Hizo el anuncio el lunes en medio de una batalla cada vez más intensa entre Irán y Estados Unidos por el control de la vía marítima, una arteria crucial para el suministro energético mundial. Ambos países han intercambiado ataques en el estrecho durante la última semana, con lo que rompieron de facto el alto al fuego que llevaba vigente un mes.

Desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que desencadenaron la guerra en febrero, Irán ha disparado periódicamente contra buques comerciales que transitan por el estrecho, con el objetivo de obligarlos a utilizar una ruta cercana a su costa, lo que podría ser un paso previo a la imposición de sus propios aranceles.

¿Cómo funcionaría un peaje de Estados Unidos?

No está del todo claro. Trump no dio más detalles sobre cómo se calcularía esa tasa del 20 por ciento ni cómo se recaudaría.

Trump y sus asesores tampoco han explicado por qué su postura contradice las declaraciones de altos cargos de su gobierno.

El mes pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que no se podían imponer peajes en el estrecho de Ormuz. “Ningún país puede cobrar peajes ni tasas en una vía navegable internacional. Así lo establece el derecho internacional vigente”, dijo.

El anuncio de Trump, junto con la orden de reanudar el bloqueo a Irán, reflejaba cómo se reducían sus opciones para resolver la guerra.

Según los expertos, una tasa del 20 por ciento sobre el valor de la carga de un buque podría duplicar con creces el costo del transporte de petróleo a través del estrecho.

Fuente: The New York Times en Español