Bullrich y Sturzenegger negocian con aliados

Mientras con el correr de los días el tema gana más lugar en la agenda pública, sobre todo por la modificación de la Ley de Tierras respecto a la compra de suelo argentino por parte de extranjeros, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se reunieron para acordar el texto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El encuentro se realizó el jueves último casi por dos horas en el despacho de la senadora, en medio del receso invernal y a una semana de que la iniciativa fracasara una vez más en su tratamiento en el recinto.

Además de la jefa de LLA y el ministro, estuvieron el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y asesores de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones que trabajaron el proyecto.