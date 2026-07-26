Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina tras los insultos de Milei contra Lula

El gobierno de Brasil resolvió este domingo llamar a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, en una fuerte respuesta diplomática a los insultos que el presidente Javier Milei lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en San Pablo. La decisión, adoptada por el canciller Mauro Vieira, profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.

Según trascendió de fuentes diplomáticas brasileñas, Bitelli regresará a Brasilia «en las próximas horas» para mantener consultas con el Palacio de Itamaraty sobre el deterioro de la relación entre ambos gobiernos. Las mismas fuentes calificaron como «inaudito» el discurso pronunciado por Milei durante la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro.

La medida representa uno de los gestos diplomáticos más severos que puede adoptar un país sin llegar a romper relaciones, y constituye un fuerte mensaje político del gobierno de Lula da Silva hacia la administración argentina.

El conflicto se desencadenó luego de que Milei participara este sábado de un acto del bolsonarismo en San Pablo, su tercera visita a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente sin mantener reuniones con autoridades del gobierno brasileño.

Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario argentino lanzó duras descalificaciones contra Lula, a quien llamó «el zurdo», «el ladrón» y «el presidiario». Incluso, ante un desperfecto técnico en el escenario, ironizó al preguntar si «los micrófonos los mandó a tocar el ladrón».

Además, según reveló la Agencia Noticias Argentinas, acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones presidenciales argentinas de 2023. «Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda», afirmó.

Milei también cuestionó la condena judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro y criticó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien calificó como «la basura calva» por impedirle visitar al exmandatario brasileño, actualmente detenido.

Rechazo del oficialismo brasileño

Las declaraciones del Presidente argentino generaron un inmediato rechazo dentro del gobierno de Lula. El primero en responder fue el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien calificó como «inadmisible» la actitud de Milei. «Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos», expresó.

Silva agregó que «no sorprende» el comportamiento del mandatario argentino y sostuvo que «ha demostrado en reiteradas oportunidades no estar a la altura del cargo que ocupa».

También se pronunció el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, quien cuestionó el modelo económico impulsado por La Libertad Avanza y señaló que esperaba que Milei aprovechara su visita para aprender que «gobernar es cuidar a las personas y no desmontar derechos».

Crisis diplomática

La convocatoria del embajador recuerda el conflicto que protagonizaron Argentina y España en mayo de 2024, cuando el gobierno de Pedro Sánchez retiró temporalmente a su embajadora en Buenos Aires después de que Milei calificara de «corrupta» a Begoña Gómez, esposa del presidente español.

En aquella oportunidad, Madrid exigió una disculpa pública que nunca llegó y la crisis diplomática se extendió durante varios meses hasta la designación de un nuevo representante español.

Ahora, el vínculo con Brasil atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Desde el inicio de su mandato, el Presidente evitó reunirse con Lula da Silva y priorizó su relación política con Jair Bolsonaro y su espacio, profundizando un distanciamiento que ahora derivó en una respuesta formal de la diplomacia brasileña.

Fuente: Agencia NA