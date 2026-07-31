Brasil le prohíbe a Flybondi vender pasajes a nuevos destinos por las cancelaciones

La crisis operativa de Flybondi sumó un nuevo capítulo; la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil resolvió restringir la venta de pasajes de la aerolínea argentina hacia nuevos destinos brasileños, tras detectar un marcado deterioro en la regularidad de sus operaciones y deficiencias en la atención a los pasajeros.

La medida cautelar, que entró en vigencia este miércoles, impide a la compañía comercializar vuelos hacia Florianópolis, Maceió y Salvador de Bahía, tres rutas que aún no habían comenzado a operar, pero para las que ya se ofrecían pasajes desde Buenos Aires y Córdoba con vistas a la próxima temporada de verano.

Según informó la ANAC, entre el 1 y el 27 de julio, Flybondi canceló el 79% de los vuelos programados hacia Brasil, situación que el organismo consideró un riesgo para los usuarios debido al impacto que genera sobre la continuidad del servicio. Además de suspender la venta de pasajes para esos destinos, la autoridad brasileña dispuso que la empresa no podrá incorporar nuevas rutas, aumentar frecuencias ni ampliar sus operaciones en Brasil hasta que demuestre una mejora en su desempeño.

La ANAC también lanzó una advertencia, si antes del 3 de agosto Flybondi no acredita haber implementado medidas para garantizar la regularidad de sus vuelos, la restricción podría extenderse a la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Galeão), impidiendo también la venta de nuevos pasajes para ese servicio.

Reclamos de pasajeros y problemas operativos

De acuerdo con el organismo brasileño, el monitoreo realizado durante los últimos meses detectó una sucesión de cancelaciones, una reducción sostenida de las operaciones en Brasil, diferencias entre los vuelos programados y los efectivamente realizados, además de un incremento en los reclamos de los pasajeros.

La fiscalización también identificó inconvenientes en la atención al cliente, como dificultades para acceder a los canales de comunicación, demoras en los reembolsos, problemas para modificar reservas y deficiencias en la asistencia brindada a los pasajeros afectados por las cancelaciones.

La autoridad aclaró que la decisión no afecta los pasajes ya emitidos. En caso de cancelación, Flybondi deberá continuar brindando asistencia, ofrecer la reubicación de los pasajeros sin costo o reintegrar el importe abonado, de acuerdo con la normativa vigente en Brasil.

Asimismo, indicó que los usuarios deberán gestionar inicialmente sus reclamos ante la aerolínea o la agencia de viajes donde adquirieron el pasaje. Si el conflicto no se resuelve, podrán presentar una denuncia a través del sistema «ANAC Pasajero», donde la empresa tendrá un plazo de hasta diez días corridos para responder.

Una crisis que sigue escalando

La resolución de la autoridad aeronáutica brasileña se produce en medio de la profunda crisis que atraviesa Flybondi. En las últimas semanas, el nuevo accionista mayoritario de la compañía, COC Global Enterprise, controlado por el empresario Leonardo Scatturice, acusó a la conducción anterior de haber cometido presuntas irregularidades de carácter fraudulento que, según sostuvo, provocaron un fuerte deterioro financiero y operativo de la empresa.

La ANAC brasileña aseguró que continuará monitoreando la evolución de la compañía y advirtió que podrá revisar o levantar las restricciones únicamente si Flybondi demuestra que logró restablecer la regularidad de sus operaciones y mejorar la atención a los pasajeros.