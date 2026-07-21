Alerta en la Selección: el “Dibu” analiza la posibilidad de “dar un paso al costado”

El arquero de la Selección argentina, Emiliano «Dibu» Martínez, generó preocupación al revelar que tienen en mente la posibilidad de «dar un paso al costado» luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

Durante la madrugada de este martes, Martínez publicó un posteo en sus redes sociales que comenzó con el siguiente mensaje: «Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a la Argentina y hacer historia una vez más».

Sin embargo, confesó que «la verdad el dolor es difícil de explicar, quedar reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado». Por último, reflexionó: «Lo siento mucho, realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros».

Ocho goles

A lo largo de la Copa del Mundo, el «Dibu» no pudo redondear una buena actuación, ya que recibió ocho goles en igual cantidad de partidos (uno contra Jordania, Suiza, Inglaterra y España, y dos ante Cabo Verde y Egipto).

Pese a que su nivel no fue el mejor a lo largo de toda la competición, el arquero tuvo una actuación brillante en la final ante España, donde se lució con 11 atajadas para mantener en partido a la «Albiceleste».

Desde que comenzó su periodo en la Selección argentina, Martínez atajó en 67 partidos, donde mantiene un registro de 51 triunfo, 10 empates y 6 derrotas.

Cabe destacar que el Mundial 2026 fue el primero que no consiguió ganar el «Dibu» Martínez desde que está bajo los tres palos de la Selección argentina, ya que previamente había conquistado los títulos en las Copas América 2021 y 2024, además de la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.