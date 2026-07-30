Alerta amarilla por lluvias en Chubut

Se emitió un alerta amarilla por lluvias que estará vigente durante este jueves 30 de julio y abarcará a distintas localidades y sectores de la provincia.

De acuerdo con el aviso difundido por el organismo, las zonas alcanzadas por la advertencia comprenden Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Biedma, Gaiman, Rawson, Meseta de Florentino Ameghino, Costa de Florentino Ameghino y Costa de Escalante.

El nivel amarillo implica la posibilidad de que se registren fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se solicita a la comunidad adoptar las medidas de prevención correspondientes.

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos mantenerse atentos a la evolución de las condiciones climáticas y a los canales oficiales de información, especialmente en las zonas donde las precipitaciones puedan generar dificultades en calles, rutas o sectores bajos.

Desde Protección Ciudadana recordaron además que, ante la necesidad de asistencia, se encuentra disponible la línea 0800-666-2447, destinada a brindar orientación y asistencia a la población