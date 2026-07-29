Sentencia por femicidio dictada por el STJ de Chubut fue destacada por la Corte Suprema

El pasado 22 de Julio de 2026 la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó un compendio de Jurisprudencia sobre fallos de Femicidios en Argentina, con el objeto de homologar pautas interpretativas en el juzgamiento de los femicidios en nuestro país bajo estándares internacionales.

En ese documento se destacó un fallo recopilado por la Oficina de la Mujer y Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

La recopilación reúne 24 sentencias judiciales dictadas entre 2020 y 2025, entre las cuales se encuentra publicado el caso de Chubut, – caratulado como “D. F. C. s/ homicidio agravado r/v – consulta”, cuya sentencia definitiva fue dictada en el año 2022 por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Base de Jurisprudencia

El Compendio de Jurisprudencia Sobre Femicidios se empezó a publicar en el año 2012 por parte de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM- CSJN). El mismo sistematiza y publica en la Base de Jurisprudencia con Perspectiva de Género, las decisiones en las que se refleja la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres.

En esta oportunidad, se presentan sentencias dictadas en causas judiciales de femicidios, que fueron registradas en los informes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de los años 2017 a 2024. Se trata de una selección de 24 sentencias, con información sobre la carátula del expediente judicial, el año en el que fue dictada, la jurisdicción a la que pertenece y un enlace que remite a la Base de Jurisprudencia con Perspectiva de Género, con acceso al texto completo del fallo, debidamente anonimizado.

Fallo destacado

La sentencia del STJ se da a partir de la intervención de la Sala Penal en el procedimiento de consulta, a fin de expedirse en la condena a prisión perpetua recaída contra A.A.P., declarado autor responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantenía una relación de pareja, y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

El Tribunal manifestó que no hubo testigos presenciales de la muerte ni otras pruebas directas sobre las circunstancias en que se produjo el hecho y que, sin embargo, los numerosos indicios anteriores, concomitantes y posteriores a la muerte de la víctima, permitieron acreditar la responsabilidad criminal del encausado. También consideraron, los antecedentes de la pareja en el fuero de familia, en particular la prohibición de acercamiento y exclusión de hogar dictada contra P. en fecha muy cercana a los hechos. Y que al momento del hecho víctima y victimario eran pareja o al menos lo habían sido en el pasado reciente y que esa relación estuvo caracterizada por episodios frecuentes de violencia en los que el imputado golpeaba a la víctima, la hostigaba. En consecuencia, la sentencia fue confirmada.

El observatorio

Desde la OM-OVG de Chubut se recordó que tanto este fallo como otros vinculados con el Observatorio de Decisiones Judiciales con Perspectiva de Género se pueden consultar de manera online en un nuevo espacio institucional.