La UCR se desmarca de Milei

El titular de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, cuestionó al Presidente Javier Milei por sus insultos en Brasil y calificó de “muy grave” la situación. “Asistimos a un conflicto innecesario con nuestro principal socio comercial, porque detrás de cada palabra hay fábricas, PyMEs y puestos de trabajo argentinos”, resaltó.

El presidente del partido centenario afirmó que “el insulto al que piensa distinto nunca puede ser el camino para un Presidente” y “hacerlo de visita en otro país sin medir las consecuencias que puede tener para la relación bilateral y para la confraternidad entre pueblos hermanos, es muy grave”.

“Hoy más que nunca necesitamos una relación basada en el respeto y el diálogo. Argentina y Brasil tienen mucho más para ganar trabajando juntos que profundizando diferencias innecesarias”, señaló y consideró que “Brasil no es un adversario ideológico: es el destino de uno de cada siete dólares que exporta la Argentina. Detrás de cada palabra hay fábricas, PyMEs y puestos de trabajo argentinos”.