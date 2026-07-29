El Gobierno renovó la deuda en pesos y consiguió US$ 309 millones extras

El Ministerio de Economía adjudicó este miércoles $12,21 billones en la licitación de deuda en pesos y dólar linked, luego de recibir ofertas por $ 13,98 billones. El monto superó ampliamente los vencimientos de unos $ 8,5 billones que enfrentaba el Tesoro, por lo que la operación cerró con un rollover del 144,53%, según informó la Secretaría de Finanzas.

De acuerdo con el Palacio de Hacienda, el resultado implicó un financiamiento neto positivo de $ 3,71 billones, es decir, una absorción de liquidez del mercado. La licitación incluyó una nueva Lecap, dos títulos atados al dólar, la reapertura de un bono dual CER/TAMAR y el debut de un nuevo bono dual, el TMVE8, que adjudicó $ 4,72 billones.

Además, Finanzas adjudicó US$ 09 millones del Bonar 2029 (AO29), un título denominado y suscripto en dólares, con una tasa interna de retorno anual del 8,33%. La colocación forma parte del cupo del que todavía resta una segunda vuelta por un total adicional de US$ 150 millones.