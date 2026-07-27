¿Hasta dónde puede escalar la situación con Brasil?

Luego de las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, el Gobierno de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi. Según informó el diario brasileño Folha de S.Paulo, la citación fue decidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) luego de que Milei cuestionara a De Moraes durante su participación en un acto político encabezado por el senador Flavio Bolsonaro en la ciudad de São Paulo.

La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones formuladas por el mandatario argentino en una entrevista, en la que sostuvo que el Gobierno de Lula da Silva habría financiado una campaña contra la Argentina. «¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil», afirmó Milei durante una actividad en la Exposición Rural de Palermo. «Después vienen a hablar de interferencia. Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?», agregó.

De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño, las expresiones del jefe de Estado argentino provocaron una fuerte reacción en el Palacio de Itamaraty, que resolvió convocar al representante diplomático argentino para expresar el malestar del Gobierno de Lula da Silva y requerir precisiones sobre los dichos del Presidente.

La decisión representa un nuevo capítulo en el deterioro de la relación bilateral entre Buenos Aires y Brasilia, marcada desde el inicio de la gestión de Milei por reiterados cruces públicos con Lula da Silva y diferencias políticas entre ambos gobiernos.