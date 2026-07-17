A cambio de cobrar la entrada, Camarones deberá mantener el parque de Cabo Dos Bahías

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut firmó un nuevo convenio marco de colaboración y cooperación con la Municipalidad de Camarones para fortalecer la gestión integral del Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías.

El acuerdo, suscripto por el ministro Diego Lapenna y la intendenta de Camarones Claudia Loyola, establece un nuevo esquema de trabajo conjunto orientado a consolidar la conservación del área, mejorar los servicios destinados a los visitantes y continuar posicionando a este emblemático atractivo como uno de los principales destinos de naturaleza de la provincia.

El convenio tiene como objetivo poner en valor Cabo Dos Bahías mediante una gestión integral con enfoque ecosistémico, promoviendo un equilibrio entre la conservación del patrimonio natural y el desarrollo de un turismo responsable y sostenible.

A cargo del Municipio

En ese marco, el municipio de Camarones colaborará con el mantenimiento y mejora de la infraestructura, senderos, cartelería y señalética, el tratamiento de los residuos generados en el área, la provisión de agua y tareas de limpieza de los espacios de uso público. Asimismo, tendrá a su cargo la atención al visitante, disponiendo de personal capacitado para brindar información sobre los valores naturales y las normas de conservación del área protegida.

Por su parte, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas coordinará junto al municipio las acciones de promoción turística de Cabo Dos Bahías y de la localidad de Camarones en los ámbitos provincial, nacional e internacional, además de impulsar campañas de sensibilización sobre turismo responsable e incorporar al municipio en programas de capacitación e incentivos vinculados a la conservación y el desarrollo turístico.

El acuerdo también contempla que el municipio continúe administrando el cobro de los derechos de acceso al área protegida, garantizando la continuidad de los servicios destinados a quienes visitan Cabo Dos Bahías y contribuyendo al fortalecimiento del Fondo de Desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas Provinciales.

Con una vigencia inicial de dos años, este nuevo convenio actualiza y reemplaza el firmado en 2022, consolidando el trabajo articulado entre la Provincia y el municipio para fortalecer la gestión de una de las áreas protegidas más representativas del litoral chubutense y seguir impulsando un modelo de turismo basado en la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.