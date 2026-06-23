YPF fue autorizado a construir un nuevo gasoducto en Neuquén bajo exigencias y controles ambientales

La Secretaría de Energía autorizó a YPF S.A. a ejecutar las obras de construcción de un nuevo gasoducto en Neuquén, que conectará áreas clave de producción no convencional, atravesando el Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados.

El aval formal del área dependiente del Ministerio de Economía se dio este martes, mediante la Resolución 141/2026 publicada en el Boletín Oficial, luego de que la petrolera estatal haya solicitado la aprobación requerida para dar inicio a la obra.

El proyecto, denominado «Gasoducto PC LAS a Colector 13 ISTMO», tiene como objetivo vincular las áreas de concesión de explotación no convencional La Angostura I y II con el área de concesión Loma La Lata – Sierra Barrosa.

La traza del gasoducto implica un desafío logístico y técnico, ya que debe realizar el cruce del dique Planicie Banderita y atraviesa el perímetro concesionado al Complejo Hidroeléctrico Cerros Colorados.

Debido a esto, la normativa establece que los trabajos estarán bajo la supervisión de diversas autoridades, incluyendo a la concesionaria Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. (controlada por Edison Inversiones) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP).

En este sentido, el ORSEP ha emitido recomendaciones específicas debido a que ciertos tramos del gasoducto se ubicarán por debajo de los niveles máximos, tanto normales como extraordinarios, del embalse Mari Menuco.

La autorización está sujeta a que YPF cumpla estrictamente con la Resolución N° 672/2026 de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, que aprobó el Informe Ambiental del proyecto bajo una serie de obligaciones operativas. Entre ellas se destacan:

La instalación de válvulas de corte de seguridad en los cruces bajo cuerpos de agua.

La acreditación de un seguro ambiental con cobertura suficiente.

El cumplimiento de un cronograma de saneamiento para el incidente ambiental denominado LLL-401 en el yacimiento Loma La Lata, pendiente desde 2020.

Sobre este último punto, YPF informó que ya ha constituido una caución juratoria a favor de la concesionaria hidroeléctrica para afianzar el pago de posibles indemnizaciones por daños derivados de la obra o de las tareas de recomposición ambiental.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) también intervino en el proceso, manifestando que, si bien la obra no representa una afectación significativa a las normas de manejo de aguas, YPF deberá extremar las medidas de prevención en un área de «alta sensibilidad hídrica».