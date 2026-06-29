Ya son 1719 los muertos por los sismos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el lunes que la cifra de víctimas mortales por los terremotos se elevó a 1.719, mientras que la cantidad de heridos alcanza los 5.034.

El balance previo difundido el domingo era de 1.450 muertos y 3.150 heridos.

Rodríguez agregó que el total de damnificados hasta la fecha es de 15.866.

También dijo que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente.

Además, informó que el 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos.

Fuente: Agencia NA