Conducía en estado de ebriedad y se estrelló contra los food trucks en la costa



En horas de la madrugada ocurrió un incidente vial en la costa de Puerto Madryn, que quedó registrado en cámaras de seguridad de uno de los carros de comidas. Al llegar al lugar, los inspectores de Tránsito encontraron el automóvil arriba de la vereda, dentro del sector destinado a mesas y pérgolas de los carros gastronómicos, una zona que habitualmente es utilizada por vecinos y turistas para permanecer al aire libre.

Desde Tránsito Municipal confirmaron que el conductor era un joven menor de edad y que el control de alcoholemia arrojó resultado positivo. Además, explicó que el muchacho no tenía licencia de conducir ni llevaba la documentación obligatoria del seguro del vehículo.

Las imágenes del siniestro permiten advertir que el vehículo circulaba a una velocidad elevada antes de despistar, perdió el control del vehículo y terminó chocando contra las sillas y mesas dispuestas en la vereda. Afortunadamente, a esa hora de la madrugada, no había nadie en el lugar y sólo se sufrieron daños materiales.

Tras las actuaciones de Tránsito, el vehículo fue secuestrado y el expediente quedó a disposición del Juzgado Municipal de Faltas. Paralelamente, la Policía realizó las diligencias correspondientes para determinar si existía algún otro delito vinculado al hecho.

Se trata del tercer accidente registrado este año en ese mismo tramo del boulevard Brown, un sector donde la combinación de velocidad y maniobras imprudentes suele derivar en despistes.