Taxistas y remiseros rechazan la regularización de aplicaciones de transporte
En Puerto Madryn están prohibidas las aplicaciones para la prestación del servicio de pasajeros, aunque en los hechos, el servicio funciona. Por estas horas se debate la posibilidad de regularlo, y la inicitiba se encuentra en el Concejo Deliberante.
Este miércoles a primera hora de la mañana, taxistas y remiseros se movilizaron para reclamar a las puertos del Concejo Deliberante en rechazo a la propuesta legislativa.
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