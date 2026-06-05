Sierra Colorada inaugura su Temporada de Invierno 2026

El próximo lunes 22 de junio, la Comunidad Ancestral Mapuche Tehuelche Sierra Colorada realizará el acto de apertura de la 14ª Temporada de Invierno.

La jornada estará enmarcada en la celebración del We Tripantü, el nuevo ciclo del sol para el pueblo mapuche, una fecha de profundo significado cultural y espiritual que marca el inicio de un nuevo período de renovación y encuentro con la naturaleza.

Las actividades comenzarán durante la mañana en el rewe del predio Kintun Folil, donde se realizará la rogativa tradicional. Posteriormente, la celebración continuará en La Casita de Lala con el acto oficial de apertura de la temporada, un almuerzo criollo y la presentación de artistas locales.

Importancia cultural

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes destacaron la importancia de acompañar este tipo de propuestas que fortalecen la identidad cultural del territorio y ponen en valor las tradiciones de las comunidades que forman parte de Trevelin y sus parajes.

Asimismo, señalaron que la apertura de la temporada invernal en Sierra Colorada constituye una oportunidad para compartir costumbres, saberes y expresiones culturales propias de la región, promoviendo un turismo basado en el respeto, el encuentro y el reconocimiento de las raíces que conforman la identidad local.

La invitación es abierta a toda la comunidad y a quienes visiten la zona durante esa fecha, para sumarse a una celebración que año tras año reúne a vecinos, vecinas y visitantes en torno a la cultura, la tradición y el comienzo de una nueva temporada.