Santilli se prepara para la Jefatura de Gabinete

Diego Santilli espera el llamado de Javier Milei para asumir como jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni quien ayer presentó su renuncia.

Santilli buscará consolidar el vínculo que fue construyendo con los gobernadores durante su gestión en el Ministerio del Interior.

Se espera una reunión entre el funcionario y el Presidente en la residencia oficial de Olivos, posiblemente por la tarde.

Además del reemplazo de Santilli por Adorni se esperan otros cambios, como la conversión de Interior de ministerio a secretaría. Sería un esquema similar al que funcionó con Guillermo Francos y Lisandro Catalán antes de que Interior recuperara rango ministerial.