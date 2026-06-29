Diego Santilli dijo que Manuel Adorni estaba “anímicamente destruido”

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo que su predecesor Manuel Adorni estaba «anímicamente destruido». Así lo expresó este lunes por la mañana en su primera declaración pública en el cargo.

Santilli también sostuvo que «el gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia» y recalcó que en la Argentina de hoy “el liderazgo es claramente de Javier Milei” y por eso le gustaría “que sea reelecto”.

“Milei es el presidente más reformista de la historia, pero hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar lo que venimos haciendo”, manifestó Santilli.

“Estoy convencido que tiene que ser el primer Presidente no peronista que reelija, para continuar con el camino que lleva a una Argentina que se desarrolle ininterrumpidamente”, enfatizó.

El funcionario, que asumirá oficialmente mañana a las 16, dijo en declaraciones a una radio porteña que dialogó ayer telefónicamente, antes de hablar con Milei, con el ex presidente Mauricio Macri, pero recalcó que “el liderazgo es claramente del actual mandatario”.

“Cuando hablé con Mauricio Macri todavía no tenía el ofrecimiento del Presidente (para ser jefe de Gabinete) y conversar es parte del rol que tengo, pero la verdad es que no hablaba hace bastante con Macri”, explicó.

Por otra parte, en diálogo con la señal de noticias A24 dijo que Javier Milei “es el Presidente más reformista de la historia” y aseguró que la actual gestión de Gobierno “es una oportunidad única para la Argentina” que merece da la reelección al mandatario el año próximo.

“El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene que valer la pena, está empezando a valer la pena en todos los segmentos, por eso es clave seguir con este camino”, subrayó.