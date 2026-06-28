Robo en una chacra cerca de Dolavon

A poco más de un kilómetro del loteo 11 de Dolavon, se registró un cuantioso robo. Se cree que los ladrones fueron al menos dos, y que usaron un vehículo de apoyo.

El hecho ocurrió en la chacra de la familia Gómez, desde donde además de aparatos de uso doméstico, los delincuentes sustrajeron una amoladora, una soldadora eléctrica, una motosierra y también se llevaron varias prendas de vestir de los moradores en una mochila que tomaron del lugar.

El otro caso, sucedió en la zona de Villa Inés, a pocos kilómetros al oeste de Gaiman, una jurisdicción que en las ultimas semanas, con una verdadera seguidilla de robos, viene siendo muy golpeada por la delincuencia.

Allí, sustrajeron dos yeguarizos de costosa adquisición del establecimiento que sería de un abogado penalista de la zona y que no se encontraba en el lugar en ese momento; dicen que estaba en Trelew y que le avisaron por teléfono del robo.

El atraco como los otros que han venido ocurriendo en las chacras, fue consumado pese a que la policía ha puesto personal casi fijo en algunos sectores del Valle, hasta hay una especie de destacamento con un policía las veinticuatro horas del día. Cada vez cobra más fuerza aquella versión de la que se hizo eco hace poco este diario; que los ladrones vigilarían los lugares a los que piensan entrar a robar con un dron.