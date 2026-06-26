Ravier se presenta en sociedad



Adrián Ravier, flamante vocero presidencial, estrenará su cargo con una actividad ante los periodistas acreditados de Casa Rosada este viernes. Será a partir de las 11 y con transmisión en vivo en los canales oficiales.

Según el entorno del reemplazante de Manuel Adorni, todavía resta por definir equipo y funciones.

“Estamos en un momento de transición”, graficaron, dando a entender que todavía no está claro si va a participar de las reuniones de gabinete o de la mesa política.

Luego de esa presentación de rigor, Ravier confirmó que el martes a las 11 brindará su primera conferencia de prensa. Un evento abierto a preguntas de los medios acreditados y con respuestas bajo premisas. “Con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige», precisó desde la red social X.