Prorrogaron la convocatoria del Premio Merck – CONICET

La compañía alemana Merck y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) anunciaron la prórroga de la convocatoria para del “Premio Merck – CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2026” que cuenta con el apoyo de la Embajada de la República Federal de Alemania en Argentina. La fecha de cierre se extendió hasta el viernes 26 de junio inclusive.

Podrán participar de la Convocatoria emprendedores y equipos con propuestas de base científica y/o tecnológica aplicadas al campo de la salud humana, incluyendo áreas como soluciones para el tratamiento y monitoreo en enfermedades oncológicas y/o neurológicas y/o endocrinológicas y/o que afecten la fertilidad; test diagnósticos para enfermedades neurológicas y/u oncológicas y/o endocrinológicas y/o para fertilidad; microbioma; bio-interfaces y bio-sensores; inteligencia artificial aplicada a la salud; industria 4.0 aplicada a la salud; robótica aplicada a la salud; salud digital; y biotecnología.

Toda la información sobre el Premio está reunida en la plataforma “Premio Merck – CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2026”.

Podrán participar en la Convocatoria aquellos emprendedores que cuenten con un proyecto de base científica y/o tecnológica en el campo de la salud que genere valor a la sociedad. El solicitante puede ser cualquier ciudadano argentino de 18 a 50 años inclusive (al cierre de la convocatoria).

Una Comisión Evaluadora pre seleccionará diez proyectos. Luego, durante la “Merck-CONICET Week”, las personas precalificadas tendrán dos días de mentoreo donde se las asistirá en la realización de una presentación efectiva. A continuación, durante el “Pitch Day”, presentarán su propuesta al jurado. El proyecto ganador del primer lugar obtendrá 13 millones de pesos y el segundo lugar 9 millones 100 mil pesos.

Los integrantes del CONICET que deseen participar de la Convocatoria deberán presentar su propuesta a través del módulo de SIGEVA – “Usuario presentación/solicitud”.

Aquellos emprendedores que no forman parte del CONICET, primero deberán registrarse en la Intranet del organismo para posteriormente completar el formulario de postulación. Ver instructivo de presentación de propuestas aquí.

Para poder postularse a la convocatoria, ingrese a la INTRANET a través del sitio del Premio https://www.conicet.gov.ar/premio-merck-conicet/ (pestaña POSTULARME) o bien ingrese en https://si.conicet.gov.ar, complete su usuario y contraseña y luego seleccione el rol SIGEVA – “Usuario presentación/solicitud” para acceder a la pantalla de postulación a la convocatoria del Premio Merck-CONICET 2026.

Cronograma

– Cierre de prórroga: viernes 26 de junio

– Periodo de Evaluación: agosto de 2026

– Anuncio a los 10 Precalificados: septiembre de 2026

– Merck-CONICET Week (mentoreo): octubre (2 jornadas completas, fechas a definir)

Pitch Day, Selección de Propuestas Ganadoras y Ceremonia de Premiación: octubre de 2026 (fecha a definir)

Información confidencial

El contenido de las ideas que se presenten a la Convocatoria, así como el conjunto de todos los datos, documentación e información de cualquier clase que sea suministrada por el Solicitante a los fines de la Propuesta, tendrá carácter de confidencial. Merck y el CONICET se obligan a no emplear la misma a otros efectos distintos de los derivados de este documento.

En la página del Premio https://www.conicet.gov.ar/premio-merck-conicet/ se encuentran las Bases y Condiciones del certamen, el instructivo de presentación en SIGEVA y un archivo con las preguntas más frecuentes.