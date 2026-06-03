Primer Premio Latinoamericano del Centro Ana Frank para estudiantes madrynenses

El Movimiento Colibríes de la Escuela N° 741 «Cabo Bombero Voluntario Juan Manuel Passerini», de Puerto Madryn, obtuvo el Primer Premio del Centro Ana Frank Latinoamérica en la categoría “Jóvenes por Jóvenes”, tras ser seleccionado entre 72 proyectos provenientes de 14 países.

El reconocimiento distingue iniciativas impulsadas por jóvenes que promueven la inclusión, la convivencia, la participación ciudadana y la transformación social en sus comunidades, valores que forman parte del legado de Ana Frank y que el Centro Ana Frank para América Latina impulsa a través de este certamen internacional.

Como resultado de esta distinción, dos integrantes del Movimiento Colibríes, Mía Marchissio y Mía Vázquez, representarán a Latinoamérica en Ámsterdam, Países Bajos, donde compartirán la experiencia desarrollada desde la escuela pública chubutense.

Un movimiento que transforma la realidad desde la escuela

La historia de este logro tiene sus raíces en la identidad misma de la institución educativa. La Escuela 741 lleva el nombre de Juan Manuel Passerini, estudiante y bombero voluntario fallecido en una de las tragedias más recordadas de Puerto Madryn. Inspirados en su compromiso solidario y vocación de servicio, estudiantes y docentes impulsaron el Movimiento Colibríes como una propuesta permanente de voluntariado y participación ciudadana.

El proyecto nació en el espacio curricular Proyecto Solidario, donde los estudiantes trabajan sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), identifican problemáticas sociales y diseñan acciones concretas para generar transformaciones en su comunidad.

“Es un movimiento porque creemos en pasar de la inacción a la acción, y de la acción a la transformación. Somos colibríes porque entendemos que ninguna acción es pequeña cuando se trata de construir una comunidad más justa, inclusiva y solidaria”, explicó la docente Agustina Quinteros Pinasco.

Actualmente, el Movimiento Colibríes desarrolla 15 acciones anuales que articulan distintos espacios curriculares y abordan temáticas vinculadas a la accesibilidad, la alfabetización inclusiva, la memoria, los derechos humanos y la participación comunitaria.

Entre sus iniciativas se destacan “Colibríes por la accesibilidad”, que promueve mejoras en la infraestructura urbana para garantizar el acceso a las instituciones educativas; “Contá Conmigo” y “Aprendemos Todos”, orientados a la alfabetización inclusiva mediante pictocuentos, braille e impresión 3D; y “Un día muy especial”, que impulsa la alfabetización digital de personas adultas que finalizan sus estudios secundarios.

Asimismo, el movimiento desarrolló el proyecto “El ADN que supieron conseguir”, vinculado a la causa Malvinas y al trabajo realizado por las Abuelas de Plaza de Mayo para la restitución de identidades, integrando contenidos científicos, históricos y de accesibilidad lectora.

La propuesta educativa se sostiene en una premisa simple pero poderosa: transformar la realidad a través de pequeñas acciones colectivas. Desde esa perspectiva, estudiantes y docentes construyen año tras año nuevos proyectos que fortalecen la participación juvenil y el compromiso con la comunidad.

Rumbo a la ceremonia de premiación

El próximo lunes 8 de junio, en el Teatro Presidente Alvear de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Movimiento Colibríes recibirá formalmente el Primer Premio del Centro Ana Frank Latinoamérica en la categoría “Jóvenes por Jóvenes”. En representación de la Escuela N° 741 viajará Mía Marchissio, una de las líderes del proyecto.

La distinción forma parte de los Premios Ana Frank, un reconocimiento regional que destaca iniciativas comprometidas con la inclusión, la convivencia pacífica, los derechos humanos y la participación ciudadana.

Gracias a este logro, las estudiantes Mía Marchissio y Mía Vázquez representarán además a Latinoamérica en Ámsterdam, donde compartirán la experiencia desarrollada desde la escuela pública chubutense.

Desde la institución agradecieron al Centro Ana Frank por visibilizar el protagonismo juvenil y destacaron que este reconocimiento internacional constituye un impulso para continuar desarrollando proyectos solidarios con impacto en la comunidad. Asimismo, invitaron a la comunidad educativa y al público en general a seguir las acciones del Movimiento Colibríes a través de su perfil de Instagram, @movimientocolibries, donde comparten las iniciativas, proyectos y actividades que llevan adelante desde la escuela.