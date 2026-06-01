ATE confirmó la continuidad del paro en Chubut

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó la continuidad del paro provincial de 72 horas que había sido anunciado para los días 1, 2 y 3 de junio, pese a que el Gobierno de Chubut dictó la conciliación obligatoria para intentar frenar la medida de fuerza.

A través de comunicados difundidos por distintas seccionales, el gremio confirmó que «el paro por 72 horas sigue activo» y sostuvo que continuará con las jornadas de protesta previstas.

Desde la organización sindical señalaron que la medida se mantiene porque exigen que el Gobierno provincial «cumpla inmediatamente con lo que se firmó» y reiteraron el reclamo por «salarios dignos para todos».

La huelga fue convocada por el Consejo Directivo Provincial de ATE y alcanza a trabajadores de la administración pública provincial. Según la notificación presentada ante la Secretaría de Trabajo, la medida consiste en un paro total de actividades y retención de servicios desde las 0 horas del 1 de junio hasta las 24 horas del 3 de junio.

El reclamo

En la presentación realizada por ATE ante la Secretaría de Trabajo, el sindicato fundamentó la medida en la falta de respuestas del Ejecutivo provincial para fijar una fecha de audiencia, la ausencia de convocatoria a paritarias salariales y el incumplimiento de acuerdos alcanzados en distintos sectores de la administración pública.

El documento fue firmado por integrantes del Consejo Directivo Provincial y representantes de las seccionales de Trelew, Comarca Andina, Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Puerto Madryn.