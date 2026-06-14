Países Bajos empató 2-2 ante Japón

La Selección de Países Bajos no pudo mantener la ventaja en dos ocasiones y terminó empatando 2-2 con Japón en la primera fecha del grupo F del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

En un partido que no tuvo goles en la primera etapa, el conjunto neerlandés estuvo en ventaja dos veces, con tantos del defensor Virgil Van Dijk y el delantero Crysencio Summerville, a los cinco y 18 minutos, mientras que el volante Keito Nakamura, a los 12 minutos, y el volante Daichi Kamada, a los 43, igualaron el encuentro.

La igualdad ordena a Japón en el primer lugar del grupo F y al elenco dirigido por Ronald Koeman en el segundo puesto, ambos con un punto.

En la próxima fecha, la “Naranja Mecánica” enfrentará a Suecia, el sábado 20 de junio a las 14:00, mientras que el combinado japonés se medirá con Túnez el domingo 21, desde la 1:00 (ambos en horario argentino).

La primera llegada de peligro del partido fue de Países Bajos, a los dos minutos, cuando el delantero Donyell Malen controló de espaldas al arco, pudo girar y remató fuerte al palo derecho del arquero Zion Suzuki, que detuvo con una destacada reacción.

A los 27 minutos, el carrilero derecho Keito Nakamura controló dentro del área y sacó la pelota hacia el costado izquierdo para el remate lejano del defensor Hiroki Ito, que remató alto por el segundo palo.

En 33 minutos, un córner desde la derecha le llegó a Malen, que cabeceó como pudo entre dos rivales, aunque su disparo salió a las manos del arquero Suzuki.

En 42 minutos, un centro desde la derecha llegó pasado al segundo palo para el remate de Keito Nakamura, que controló y buscó el palo derecho del arquero Bart Verbruggen, aunque su disparo se fue desviado por muy poco.

Dos minutos después, Japón aprovechó un mal posicionamiento defensivo rival para poner un pase largo que el delantero Ayasa Ueda recibió y remató rápidamente, con un tiro que dio en el lado externo de la red, por el primer palo.

Los Países Bajos abrieron el marcador a los cinco minutos del complemento, con un centro desde la derecha al segundo palo para el cabezazo de Virgil Van Dijk, que ajustó tanto su remate que el mismo pegó en el poste izquierdo del arquero antes de entrar.

A los 12 minutos, luego de una larga jugada asociativa, Nakamura recibió por derecha, encaró hacia el medio y sacó un disparo rasante, que entró por el poste derecho de Verbruggen en el primer remate al arco del conjunto asiático.

Seis minutos más tarde, el extremo Crysencio Summerville desequilibró por derecha, como en gran parte del partido, con la diferencia que esta vez buscó rematar al arco y encontró la red: su zurdazo con efecto rozó el palo y subió al marcador.

En 27 minutos del segundo tiempo, el extremo Cody Gakpo recibió un pase largo por el costado izquierdo y aprovechó un hueco en la defensa rival para cerrarse hasta el área, con un tiro rasante al primer palo que Suzuki pudo despejar al córner.

Cuando iban 33 minutos, un desborde por derecha terminó en un centro atrás para el remate del mediocampista Yukinari Sugawara, que definió con cierta incomodidad y vio como su remate ganaba altura hasta terminar en manos de Verbruggen.

A los 43 minutos, un córner desde la izquierda permitió el cabezazo del delantero Koki Ogawa, que agarró potencia al desviarse levemente en la cabeza del volante Daichi Kamada, para sorprender a Verbruggen y volver a igualar el resultado.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Grupo F – Fecha 1.

Países Bajos 2 – 2 Japón.

Estadio: AT&T Stadium (Estados Unidos).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jean Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Ayase Ueda, Daizen Meda. DT: Hajime Moriyasu.

Goles en el segundo tiempo: 5m. Virgil Van Dijk (PB); 12m. Keito Nakamura (J); 18m. Crysencio Summerville (PB); 43m. Daichi Kamada (J).

Cambios en el segundo tiempo: 21m. Junya Ito por Daizen Maeda (J); 25m. Quinten Timber por Tijjani Reijnders (PB), Teun Koopmeiners por Donyell Malen (PB) y Memphis Depay por Crysencio Summerville (PB); 30m. Yukinari Sugawara por Tsuyoshi Watanabe (J), Takehiro Tomiyasu por Ritsu Doan (J) y Koki Ogawa por Takefusa Kubo (J); 36m. Nathan Ake por Ryan Gravenberch (PB); 39m. Kento Shiogai por Ayase Ueda (J); 40m. Brian Brobbey por Cody Gakpo (PB).