Nuevo circuito gastronómico en los restaurantes de Puerto Madryn

En el marco del Lanzamiento de la Temporada de Ballenas 2026, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo, impulsa junto al sector privado el Circuito Gastronómico “Siempre Vuelven”, una propuesta que busca fortalecer la actividad turística y poner en valor la gastronomía local como parte de la experiencia que ofrece el destino.

La iniciativa se suma a las distintas acciones promocionales organizadas para el inicio de la temporada, que incluyen experiencias turísticas, propuestas de alojamiento y excursiones especiales, con el objetivo de generar movimiento económico y atraer visitantes durante el próximo fin de semana largo.

De este modo, del 12 al 15 de junio inclusive, los establecimientos adheridos ofrecerán platos y menús destacados especialmente diseñados para la ocasión. Muchas de estas propuestas incorporan productos regionales y sabores característicos de la Patagonia, resaltando la identidad gastronómica de Puerto Madryn.

Mariscos, pescados, cordero y elaboraciones inspiradas en la cocina local forman parte de una amplia variedad de opciones que podrán disfrutarse en distintos puntos de la ciudad. De esta manera, el sector público y privado continúan trabajando de manera articulada para potenciar la oferta turística y consolidar a Puerto Madryn como uno de los destinos más atractivos de la región.

Circuito Gastronómico “Siempre Vuelven”

-Abelino Restaurante: Huevos estrellados con langostinos al ajillo y suave aceite de trufas – $25.000. Bajada Nº 8, Frente Costero.

-Almas Patagónicas: Menú “Circuito Siempre Vuelven”, con entrada de picada de mariscos y plato principal de salmón blanco y langostinos – $38.000. Belgrano 334.

-Barfly Cervecería: Pizza estilo napolitano – $12.000. Marcos A. Zar 1316.

-Bistró de Mar: Abadejo en papillote – $30.000. Bajada Nº 1, Frente Costero.

-Cachalote: Pizza de muzzarella (grande) – $18.000. Avenida Gales 24.

-Camarón Bombay: “Madryn al Plato” (pulpo colorado, pesca blanca y langostinos a la plancha con vegetales) – $38.000. Jenkins 157.

-Cantina El Náutico: Chupín de pescado – $32.500. Avenida Roca 790.

-Cervecería Skor: “Focaccia del Golfo”, pan de focaccia relleno de langostinos salteados en ajo, rúcula, mozzarella y salsa golf, acompañado de papas fritas – $29.000. Avenida Roca 561.

-Crunchy Chicken: Alitas, papas y aderezo – $14.000. Mitre 397.

-Finca Caballo Blanco: Estofado de cordero con ñoquis – $38.500. Ruta Provincial Nº 1, Parque Ecológico El Doradillo.

-Lemon Tree Bar: Langostinos al curry y vermut Salva García – $19.000. Perlotti 74.

-Lo de Papá: Tatemado de cordero con frijoles encebollados y arroz al cilantro – $32.000. Avenida Roca 1017.

-Lupita: Menú compuesto por entrada “Barcaza del Pescador”, plato principal “Tacos de birria de cordero” y postre “Pastel tres leches” – $25.000. 9 de Julio 146.

-Mila Tuc: Milanesa tucumana especial con papas – $28.000. Avenida Roca 1083.

-Milanesas x la Borda: “Pastel Arrecife” (pastel de papa y tierna milanesa) con bebida – $20.000. Alfonsina Storni 17.

-Nanai: Sándwich de chipá primavera – $13.500. Mitre 446.

-Pizzbeer: “Raíces”, pizza campeona sudamericana en categoría gourmet – $22.000. Arenales 19.

-Poltrack Café: Té galés para dos personas – $43.000. Esquina de 25 de mayo y 9 de julio.

-Sr. Valdés Terminal: Pizza especial de langostinos – $20.000. Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn.