Miles de personas llegan a despedir al Indio Solari

Una incesante marea de miles de fanáticos sigue llegando en estos momentos al Polideportivo Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador.

El velorio comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo. A poco más de tres horas de que abran las puertas del microestadio, la concurrencia de seguidores en la localidad del sur del conurbano es masiva para rendirle tributo al legendario cantante y compositor.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, se prevé la llegada de más concurrentes durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario e incluso se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

A sus 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, habiendo revelado los resultados de la autopsia que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, a partir de las 11 de la mañana, las puertas del microestadio del polideportivo Gatica se abrirán para recibir a la multitud que rendirá homenaje al Indio Solari, sabiéndose que por disposición de la familia del ícono del rock nacional no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

Desde la cuenta oficial en redes del mítico artista detallaron cómo será el ingreso de la gente para finalmente despedir al músico, informando además que el evento contará con voluntarios, sectores de hidratación, sanitarios y postas de salud, al tiempo que pidieron que el acercamiento sea desde el lado de Sarandí.

Ante la posibilidad de que una enorme cantidad de personas se congregue en la última morada del cantante, las autoridades confirmaron que el acceso se realizará por la esquina de la avenida Mitre y General Otero, y una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.

Más de 1.500 agentes de la fuerza estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida, según confirmaron las fuentes ligadas a la organización, precisando que al menos 700 efectivos ya se encuentran apostados en la zona desde el sábado al mediodía.

En el lugar también estarán presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias para asistir a los presentes.

Finalmente, la familia del artista pidió expresamente a los asistentes que el encuentro se desarrolle en un clima de respeto y contención, concluyendo el mensaje difundido a sus seguidores con una fuerte consigna: “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”.