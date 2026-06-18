CULTURA - MADRYN - MADRYN CANTO

Llega una nueva edición del “Madryn Canto” en septiembre

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn confirmó la edición 2026 del “Madryn Canto”, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre. El evento, que congrega a referentes de la actividad coral desde 1994, ya abrió sus inscripciones para las variadas actividades.
Desde hace algunas décadas, este tradicional festival reúne a coreutas, directores y directoras, estudiantes, docentes, músicos, maestros y maestras de todo el mundo. Mediante talleres, charlas, conciertos y momentos de intercambio, rinde culto al canto coral y pone en valor esta actividad no sólo a nivel local, sino también de la provincia y la región.
Las personas interesadas pueden comunicarse vía mail a [email protected] y se les enviará el formulario de inscripción correspondiente, el cual se puede hallar en https://forms.gle/P14VnhxzGxAh7nuE7

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