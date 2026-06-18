Llega una nueva edición del “Madryn Canto” en septiembre

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Puerto Madryn confirmó la edición 2026 del “Madryn Canto”, que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre. El evento, que congrega a referentes de la actividad coral desde 1994, ya abrió sus inscripciones para las variadas actividades.

Desde hace algunas décadas, este tradicional festival reúne a coreutas, directores y directoras, estudiantes, docentes, músicos, maestros y maestras de todo el mundo. Mediante talleres, charlas, conciertos y momentos de intercambio, rinde culto al canto coral y pone en valor esta actividad no sólo a nivel local, sino también de la provincia y la región.

Las personas interesadas pueden comunicarse vía mail a [email protected] y se les enviará el formulario de inscripción correspondiente, el cual se puede hallar en https://forms.gle/P14VnhxzGxAh7nuE7