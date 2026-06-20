Chubut regulariza el servicio de avistaje de ballenas

En el marco del proceso de regularización del servicio de avistaje embarcado de ballenas en Puerto Pirámides, el Gobierno del Chubut llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 02/26-EC, destinada al otorgamiento de permisos para la prestación del Servicio de Transporte Náutico de Personas para el Avistaje de Ballenas con Fines Turísticos en el Golfo Nuevo.

Durante el acto administrativo, que se realizó en el Ministerio de Economía y tuvo la fiscalización de la escribana de Gobierno del Chubut, Soledad Ibáñez González, se presentaron siete empresas interesadas en acceder a los permisos, reflejando el fuerte interés del sector por formar parte de una de las actividades turísticas más emblemáticas de la provincia.

Los siete oferentes fueron: Whales Argentina S.R.L., BKB S.A., Cruceros ecológicos S.A.S., Peke Sosa Turismo de Aventura S.R.L., Jorge Schmid S.A., Hydro Sport S.A. y Southern Spirit S.A.

Paso fundamental

Luego de ocho años de prórrogas sistemáticas y demoras administrativas, esta instancia representa un paso fundamental en el ordenamiento y fortalecimiento de la actividad, brindando previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica a los prestadores.

En 2008 se había realizado la última licitación pública para la prestación del servicio de avistaje embarcado, y recientemente se avanzó en un proceso destinado a brindar mayor previsibilidad a uno de los sectores comerciales más importantes para el turismo provincial.

Tras la constatación, por parte de la Escribanía General de Gobierno, de toda la documentación presentada por cada uno de los siete oferentes, la comisión de preadjudicación continúa con el proceso de evaluación y análisis de las propuestas, conforme a los criterios establecidos en el pliego licitatorio.

Detalles del proceso licitatorio

El objeto de la licitación contempla el otorgamiento de seis permisos para la prestación del servicio de avistaje de ballenas con salida exclusiva desde Puerto Pirámides. De acuerdo con la normativa vigente, la concesión tendrá una duración de 15 años (equivalentes a 15 temporadas), comprendiendo el período entre el 15 de junio y el 15 de diciembre de cada año calendario. El inicio efectivo de los servicios bajo los nuevos permisos está previsto para la temporada 2027.