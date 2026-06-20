Villarruel sobre Adorni: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él»

La vicepresidenta Victoria Villarruel, se expresó durante el acto por el Día de la Bandera en contra del Gobierno y se refirió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al afirmar que «no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él«.

Villarruel reavivó la fractura que mantiene con el Poder Ejecutivo y volvió a distanciarse del Gobierno. Desde Rosario, la funcionaria manifestó su rechazo por no haber recibido la invitación formal y señaló que «no está bien que a un vicepresidente se le niegue la entrada«.

«Estamos en democracia, esto representa la bandera para todos los argentinos. Es un mensaje pésimo que no haya saludo, que no haya invitación y que haya esta segregación», dijo en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, la titular del Senado se diferenció de la trama política y mostró su compromiso con la fecha patria: «No quiero hacer de esto un acto político y no quiero tener alguna otra declaración que no sea la unión de los argentinos y la de seguir los valores del general Manuel Belgrano«.

Consultada sobre la presencia de Adorni en el acto, la cual se tradujo como un nuevo apoyo de Milei a su funcionario —investigado por presuntas irregularidades en su patrimonio—, Villarruel remarcó la importancia de la festividad y cargó contra el jefe de ministros.

«Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni», precisó.

Por último, finalizó: «Hoy hay que recordar la bandera y recordar la figura de Belgrano. Lo de Adorni está totalmente de más».