La mortalidad por cáncer de próstata registró un descenso sostenido entre 2014 y 2024



La mortalidad por cáncer de próstata en Argentina descendió de manera sostenida entre 2014 y 2024, según datos del Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca). Mientras que en el año 2014, la tasa ajustada por edad (TAE), fue de 12,45 defunciones cada 100.000 varones, en el año 2024, la misma fue de 9,22 defunciones cada 100.000 varones. Al finalizar el período analizado, la TAE alcanzó una reducción acumulada del 26% en todo el período.

Esta evolución favorable se asocia principalmente al aumento de las consultas oportunas en los servicios de urología y a los avances en las tecnologías de diagnóstico y tratamiento. En este sentido se destacan la implementación de la resonancia multiparamétrica de próstata, el PET con colina, el PET PSMA -estudios diagnósticos por imágenes no invasivos-, y los tratamientos basados en hormonoterapia y radioterapias menos tóxicas y dirigidas.

La tendencia resulta alentadora si se considera que Argentina presenta niveles límites en la incidencia en comparación con el promedio mundial. Para el año 2022, la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), estimó una incidencia de entre 33 y 44,6 de casos por cada 100.000 varones a nivel mundial mientras que en Argentina, fue de 44,7 nuevos casos por cada 100.000 varones. En números absolutos fueron más de 12.800 casos nuevos que representaron el 19,7% de los tumores malignos que se estima fueron diagnosticados en varones.

Ante el aumento de la incidencia de este tipo de cáncer en la población, la disminución de la mortalidad evidencia la importancia de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y acceso a la atención en todo el territorio nacional. Desde su rol de rectoría, la cartera sanitaria nacional continúa trabajando con las jurisdicciones para promover controles oportunos. Asimismo, este año incorporó al cáncer a la nómina de Eventos de Notificación Obligatoria (ENO) para obtener mejor información sobre la incidencia y mortalidad por esta enfermedad a nivel nacional y mejorar la planificación sanitaria y optimizar la organización de la red asistencial oncológica en todo el país.