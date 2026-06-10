Glinski impulsa una ley para prevenir incendios forestales

El diputado nacional José Glinski, junto a la diputada Sabrina Selva, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Gestión Integral de Especies Coníferas Exóticas para la Prevención de Incendios Forestales, una iniciativa que busca dotar al Estado y a las comunidades de nuevas herramientas para prevenir y mitigar los incendios que afectan cada año a la Patagonia.

La presentación contó con la participación de brigadistas, investigadores, organizaciones ambientales, autoridades locales y vecinos que enfrentaron los incendios forestales en primera persona, quienes realizaron aportes y observaciones para fortalecer la propuesta.

«Este proyecto nació después de recorrer las zonas afectadas por los incendios forestales en Chubut y escuchar a brigadistas, autoridades, investigadores y vecinos que convivieron con el fuego. Ahí entendimos que además de bosques en riesgo tenemos comunidades enteras viviendo en riesgo», sostuvo Glinski.

La iniciativa surge a partir de la preocupación por la expansión de especies coníferas exóticas, particularmente pinos, cuya presencia aumenta la carga de combustible disponible y favorece la propagación de incendios de gran intensidad.

Por su parte, Selva remarcó el impacto del desfinanciamiento del Ejecutivo Nacional en materia de prevención de incendios. «En el presupuesto 2026 está previsto un recorte de más del 70% del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que se suma a la subejecución del 25% del año anterior y al 70% del 2024. Estamos en una situación muy compleja y por eso creemos que es urgente traer este tema a la mesa», agregó.

Entre otros puntos, el proyecto contempla medidas para el manejo del combustible forestal mediante estándares técnicos de prevención, el aprovechamiento productivo de la biomasa extraída y la sustitución progresiva de estas plantaciones por especies nativas.

En ese sentido, el diputado chubutense explicó que «durante años, la discusión estuvo puesta en quién encendió el fuego. Pero las comunidades saben que el problema no es solamente el fósforo, sino el combustible disponible para que ese fuego se propague. Por eso el corazón de esta ley está en la gestión del combustible forestal», subrayó Glinski.

La propuesta crea el Fondo Federal de Resiliencia y Emergencia Forestal (FFREF), destinado a financiar infraestructura preventiva, equipamiento para brigadas, control de especies invasoras y planes de adaptación comunitaria en zonas de riesgo.

Además, también prevé la entrega de Kits de Prevención y Ataque Inicial para habitantes de áreas de alto riesgo que acrediten capacitación previa, con el objetivo de fortalecer la respuesta temprana frente a emergencias ígneas.

En ese marco, Glinski remarcó: «Presentamos este proyecto como una herramienta para militar y poner en agenda una política de prevención que hoy sigue ausente frente a los incendios forestales. Sabemos que es una iniciativa perfectible, pero también que no podemos seguir llegando a cada temporada de incendios sin las herramientas necesarias para proteger a las comunidades y a nuestros bosques».

Participaron del encuentro los diputados nacionales Adriana Serquis, Javier Andrade, Andrea Freites, Paulo Tita y Paula Penacca; la legisladora provincial Vanesa Abril; Hernán Colomb, de la Administración de Parques Nacionales; Rubén Zárate, de la Agencia Comodoro Conocimiento; Pol Huisman, exintendente de El Hoyo; Agustina Nieto, por las brigadas comunitarias de Epuyén; Carolina Barreotevenia, del CIEFAP-CONICET; Daniel Somma, ex presidente de Parques Nacionales; Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales; y los especialistas en gestión del fuego y organizaciones ambientales Alberto «Pato» Seufferheld, Alejo Fardjoume y Eugenia Testa, entre otros.