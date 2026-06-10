

Un grupo de trabajadores de la UOCRA reclamó ante las puertas del muelle Storni por la contratación de la mano de obra en la ejecución del proyecto de mejora de la infraestructura portuaria.

La dirigencia gremial expresó que “es una obra muy esperada para la ciudad y para nosotros la familia constructora ya que requiere muchos puestos de trabajo” dijo Eber García, dirigente de la UOCRA.

Afirman que los responsables de la empresa adjudicataria de la obra advirtieron que no contratarían mano de obra local. Ellos dispararon el reclamo sindical dado que “venimos con la empresa constructora dialogando y nos dijeron que no nos van a tomar gente. Eso nos hace ruido a nosotros y nos pone en alerta y movilización” dijo el dirigente sindical.

En paralelo a ello se contrataría “gente de otras localidades para el puerto y traerían gente de otra ciudad” advirtió García.

Esto es rechazado por la entidad sindical porque “nosotros tenemos el convenio colectivo de trabajo que en el artículo nueve dice que tienen que ser trabajadores de la bolsa de trabajo”.

La posición de la empresa se produce en un contexto complejo y donde hay 1.400 personas desocupadas y en las puertas del gremio.

Por ahora el reclamo continuará bajo el estado de alerta y movilización, aunque se esperan reuniones de carácter político para destrabar.

Fuente: Jornada