Abuchean a Trump en el Madison Square Garden

Este lunes pasado, el icónico estadio del Madison Square Garden fue sede del tercer partido de las Finales NBA entre New York Knicks y San Antonio Spurs.

Mientras sonaba el himno nacional, antes del comienzo del primer partido, el público presente estalló en abucheos cuando el presidente Donald Trump apareció en su palco, rodeado de cristales antibalas, y proyectado en la pantalla. Tras la recibida, el republicano esbozó una sonrisa burlona.

El mandatario fue invitado al partido por James Dolan, dueño de los Knicks, y se convirtió en el primer presidente estadounidense en asistir a dicho evento.

La primera final de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999 se disputa apenas un día después de que seis personas resultaran heridas en un apuñalamiento ocurrido en la estación Penn, debajo de dicho estadio. Para la visita de Trump se cerró la zona que rodea el estadio, en pleno centro de Manhattan.

Como si fuera poco el abucheo, con el paso de los minutos, el mandatario estadounidense fue captado por las cámaras mientras se quedaba dormido, un hecho que generó indignación y burlas en redes sociales.