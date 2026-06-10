Este viernes comienza otra edición del Eisteddfod Mimosa

Este viernes 12 y sábado 13 de junio, en la Escuela Provincial Nº 789 de Puerto Madryn, se realizará una nueva edición del Eisteddfod Mimosa.

Luego de las preliminares que se llevarán a cabo desde las 8:30 de la mañana, el Eisteddfod se desarrollará en dos sesiones, la primera iniciará a las 13:15 horas y la segunda a las 18:15 horas.

Presentación oficial

En una conferencia de prensa, la presidenta de la Asociación Galesa Judith Williams, junto a Maura Rosetto y Nelcis Jones, integrantes de dicha asociación y el subsecretario de Cultura Herman Müller señalaron que el Eisteddfod es un festival literario musical cuyos orígenes conocidos se remontan al siglo XII, pero que hunde sus raíces en las profundidades pre-cristianas de los celtas. Consiste en una serie de competencias que abarcan múltiples disciplinas artísticas: poesía, canto solista y coral, danza, música, recitación, artes visuales, artesanías, cocina, traducción, donde los participantes buscan compartir su arte, superarse y aprender unos de otros.

Este año se contará con los premios tradicionales al poeta en idioma galés (Telyn), y al poeta en idioma castellano (Mimosa) ambos confeccionados por la artesana Susana Trincado, medallas y libros para los participantes individuales, trofeos para los participantes grupales. También el premio otorgado por la Asociación San David para la competencia principal de Coro Mixto en idioma castellano, Premio Asociación Galesa de Puerto Madryn, para la competencia principal de recitación y otros cedidos por el Círculo Bardico del Chubut o Gorsedd y Wladfa, la Asociación Eisteddfod del Chubut, Asociación Punta Cuevas, ADICORA a la mejor interpretación coral de una obra argentina.

Entre los momentos más esperados se destacan las presentaciones de coros infantiles, las competencias de música y recitación en idioma galés y castellano, además de las ceremonias de Poesía principal, a las 19:30 horas el Premio Telyn en idioma Gales y a las 20:30 horas, el Premio Mimosa en castellano.

El valor de las entradas se fijó en 15.000 pesos la entrada general para adultos mayores para toda la jornada; o 10.000 pesos por una sola sesión y 5.000 si son menores de edad.

Para mayores detalles se puede visitar la página web (www.eisteddfodmimosa.org.ar) donde figura el programa a desplegar en esta edición de gran importancia por ser el año en el que se conmemora el centésimo sexagésimo aniversario de la llegada de los colonos galeses a bordo del velero Mimosa.