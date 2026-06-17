ARGELIA - FUTBOL - MESSI - MUNDIAL 2026 - VLADIMIR PETKOVIĆ

“Fue una lección de fútbol”: Vladimir Petković sobre la actuación de Messi ante su equipo

El técnico de Argelia, Vladimir Petković, quedó asombrado con la actuación de Lionel Messi ante su equipo y se deshizo en elogios para el capitán de la selección argentina.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinasel entrenador no tuvo más que palabras de asombro y admiración para con Lionel en lo que fue la conferencia de prensa post derrota por 3-0 sobre su equipo.

Petković empezó relatando «Lo que Lionel Messi produjo esta noche no fue solo una gran actuación. Fue una lección de fútbol impartida por una de las mentes y talentos más grandes que este deporte haya visto jamás» y destacó «lo que más me impresionó fue la autoridad. Él controló el partido como si el juego mismo se moviera a su ritmo.»

Además, Vladimir señaló cómo se preparó el partido: «Entramos a este partido con un plan, con disciplina, con creencia… pero a veces el fútbol te pone en contra a un jugador que puede destruir incluso la mejor preparación con un solo toque de balón.», con admiración, advirtió: «De alguna manera él aún encuentra la forma de crear magia donde no debería haberla.»

«Ve pases, movimientos y oportunidades que nadie más en el campo puede ver», finalizó el técnico de Argelia.

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