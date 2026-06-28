Francia multará a los turistas que caminen sin remera

Las altas temperaturas que afectan este verano a gran parte de Europa están modificando los hábitos de residentes y turistas. Sin embargo, en Francia, quienes decidan recorrer las calles con el torso desnudo para combatir el calor podrían enfrentarse a importantes sanciones económicas. Las multas llegarían hasta los 150 euros.

Diversos municipios de la costa mediterránea, atlántica y del Canal de la Mancha comenzaron a reforzar la aplicación de ordenanzas que prohíben a los hombres circular con el torso descubierto fuera de las zonas habilitadas para el baño. La medida busca preservar la convivencia en los espacios públicos durante la temporada de mayor afluencia turística.

Uno de los casos más emblemáticos es el de la ciudad de Narbona, en el sur de Francia, donde las autoridades locales dispusieron la prohibición de transitar semidesnudo fuera de playas y áreas recreativas. Según explicó el municipio, la iniciativa apunta a proteger la tranquilidad de los vecinos, mantener el respeto por los espacios urbanos y fortalecer la imagen comercial y turística del centro histórico.

La fiscalización quedó en manos de la policía local, que ya inició procedimientos contra varios infractores. De acuerdo con información difundida por la BBC, al menos quince personas fueron sancionadas desde la entrada en vigor de la normativa.

El endurecimiento de estas reglas refleja además un debate cada vez más visible dentro de la sociedad francesa. Mientras algunos sectores defienden la tradicional flexibilidad y tolerancia que históricamente caracterizó al país, otros impulsan una recuperación de normas de comportamiento más estrictas en los espacios públicos.

Anti turismo

La discusión no es nueva. En años anteriores, Francia protagonizó fuertes controversias vinculadas al uso del burkini en las playas, una polémica que volvió a poner en primer plano el debate sobre la convivencia, la identidad cultural y las libertades individuales.

Las nuevas restricciones también coinciden con el crecimiento del movimiento contrario al turismo masivo en varios destinos europeos. Tanto Francia como España, dos de los países que más visitantes internacionales reciben cada año, buscan equilibrar el desarrollo de la actividad turística con la calidad de vida de los residentes locales.

Según datos de la consultora Perspectus Global, Francia recibió 102 millones de turistas internacionales durante el último año. El estudio revela además que el 28% de los hombres consultados considera aceptable caminar sin camiseta en áreas urbanas, una percepción que contrasta con las nuevas regulaciones impulsadas por numerosos municipios franceses.

En este contexto, las autoridades buscan reforzar el mensaje de que los visitantes deben respetar las normas locales, en una tendencia que gana terreno en varios destinos turísticos europeos ante la creciente presión que ejerce el turismo sobre las ciudades más visitadas.