Fijaron un 30% de descuento en el Parque Nacional Nahuel Huapi para viajes de egresados



El Directorio de la Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó la bonificación del 30% en los derechos de acceso para estudiantes que visiten el Parque Nacional Nahuel Huapi en el marco de su viaje de egresados.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial el 25 de junio de 2026, establece que la medida estará vigente desde cinco días hábiles después de la publicación hasta el 15 de enero de 2027.

El descuento se realiza sobre la tarifa de categoría «Estudiantes» y exclusivamente para contingentes de turismo estudiantil en el marco de excursiones de egresados de nivel secundario, organizados y comercializados por agencias de viajes legalmente habilitadas.

El mismo no es acumulable con otros esquemas promocionales o bonificaciones vigentes de la APN, y el mismo se aplicará al acceder a los tickets de manera presencial a través del Parque Nacional Nahuel Huapi.