Comenzó en Madryn la Expo Itinerante Universitaria por las escuelas secundarias



La Subsecretaría de Educación de Puerto Madryn, en conjunto con el Centro de Gestión Universitaria (CGU), comenzó a recorrer las escuelas secundarias de la ciudad con una Expo Itinerante destinada a estudiantes de 6º año, con el propósito de acercarles herramientas e información para la construcción de sus proyectos educativos y laborales.

La iniciativa reúne una amplia oferta de alternativas de formación, incluyendo carreras universitarias, tecnicaturas, profesorados, propuestas de formación profesional, cursos de oficios y distintos talleres culturales y deportivos que se desarrollan en la ciudad.

Durante las primeras visitas, la propuesta fue recibida con gran interés y participación por parte de las comunidades educativas, reflejando la importancia de generar espacios de orientación y acompañamiento para quienes transitan el último año de la escuela secundaria.

La Expo Itinerante continuará recorriendo las instituciones educativas de Puerto Madryn, incluyendo las Escuelas de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), con el objetivo de garantizar que más estudiantes conozcan las múltiples oportunidades de formación y desarrollo personal y profesional disponibles en la ciudad.