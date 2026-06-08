Esquel: declaran a un caballo “sujeto de derecho no humano”

El juez penal Carlos Richeri declaró a un caballo identificado como “René” como sujeto de derecho no humano y ser sintiente. La medida, dictada este 7 de junio de 2026, surge tras constatarse el estado de extrema delgadez y falta de cuidados básicos en los que se encontraba el animal.

El fallo judicial establece, de manera cautelar y provisional, que el caballo debe permanecer bajo guarda provisoria en el lugar donde actualmente se recupera, mientras se avanza en la investigación por presunto maltrato

El juez interviniente subrayó que, si bien el Código Civil y Comercial clasifica a los animales como “cosas”, esta visión no es absoluta frente a leyes especiales como la Ley 14.346, que penaliza la crueldad animal.

La causa se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre la debilidad extrema del animal y la ausencia total de agua y forraje en Gualjaina. Tras inspecciones oculares y un informe veterinario confirmaron que el equino padecía un cuadro de abandono. Ante la evidencia, la defensa del propietario original admitió que existió un “descuido”, aunque solicitó sin éxito la restitución del ejemplar

El magistrado fundamentó su decisión señalando que “no se puede ser cruel con una cosa”, lo que presupone que el animal es un titular susceptible de padecimiento y, por ende, un sujeto con derechos básicos a la vida y el bienestar.

Entre los fundamentos citados en la resolución se mencionaron los casos del orangután hembra “Sandra” y del chimpancé hembra “Cecilia”, donde la justicia argentina ya había reconocido a grandes primates como sujetos de derecho no humanos

Por otra parte, el juez recordó un antecedente reciente en la provincia vinculado a la protección de fauna en Punta Tombo, donde se condenó la destrucción de nidos por considerarse un acto de crueldad que traduce desprecio por la vida animal

Custodia y futuro de “René”

A pesar del reconocimiento de sus derechos, la justicia decidió diferir la decisión sobre la custodia definitiva. El magistrado explicó que la entrega definitiva a terceros implica una afectación al derecho de propiedad del dueño original que requiere de una etapa de prueba más profunda. Por el momento, el caballo continuará bajo control judicial para garantizar su plena recuperación, reafirmando que ninguna entidad privada puede disponer de su destino sin una orden expresa del juzgado