Empresarios pesqueros afirman que procesar a bordo no afecta el trabajo en tierra

Mediante una nota enviada al Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca, al presidente del Consejo Federal Pesquero y a los miembros que lo componen, la firma pesquera Conarpesa objetó la presentación formulada por el Sindicato de Industrias de la Alimentación (STIA) en la que se opone al incremento de la producción de colas de langostinos a bordo de los buques tangoneros congeladores del 36 % al 50 % sobre la captura total en cada marea.

Respuesta al STIA

El sindicato había expresado que el pedido de Conarpesa, CAPeCA y CAPIP generaría un perjuicio a las plantas de procesamiento en tierra y sus trabajadores, como así también un daño al recurso y al medio ambiente y que la comercialización del producto y la apertura de nuevos mercados beneficiaba únicamente al sector empresario.

En respuesta, el presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez, recordó que la empresa operó hasta el mes de marzo pasado con dos plantas de procesamiento en tierra en Chubut, una en Puerto Madryn y una en Puerto Rawson, y que ambas generaron trabajo a 800 trabajadores dedicándose de manera exclusiva a reproceso de langostino proveniente de buques fresqueros. Y remarcó que para la actual temporada Conarpesa alquiló dos plantas de procesamiento más, operando así con cuatro plantas de procesamiento en tierra, incorporando 300 trabajadores más, que garantiza el trabajo diario a 1.100 trabajadores.

Con relación a la afirmación realizada por el representante Sindical en el sentido de que Conarpesa no tiene en cuenta ni el recurso ni el medio ambiente, el titular de la firma recordó que, ante el requerimiento científico solicitado por el Consejo Federal Pesquero, con fecha 8 de septiembre de 2025, el INIDEP consideró que “ no se estima, a priori, que la implementación de esta modalidad implique un incremento significativo del esfuerzo pesquero”, y que no se han observado efectos negativos sobre el recurso o sobre el medio ambiente respecto del 30% de colas ya autorizado y en práctica”.

En ese mismo informe el INIDEP expresa que están dadas las condiciones para incrementar la actividad en un 20% más con el monitoreo del organismo.

En relación a la solicitud que comparten CAPIP y CAPeCA, el empresario sostuvo que “todas las empresas intentamos maximizar el beneficio tratando de realizar los mejores productos que requiera el mercado, y que permitan obtener un mejor precio de venta, lo que seguramente redundará, también, en beneficio de los trabajadores, traducido en un mejor salario”.

Por último, Álvarez Castellano afirmó que está plenamente demostrado que la solicitud pendiente de resolución “no atenta contra el trabajo en tierra, ni perjudica los puestos de trabajo actuales, ni generará un futuro incierto para los trabajadores y trabajadoras del sector, como así tampoco provocará cambios en las plantas de procesamiento ni mayor esfuerzo sobre el caladero ni consecuencias medioambientales insospechadas”.